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Барселона намерена продлить контракт с Дембеле

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Усман Дембеле смог наладить работу с Рональдом Куманом .
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Французский форвард Барселоны Усман Дембеле подпишет новый контракт с клубом из столицы Каталонии, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, Дембеле смог наладить работу с тренером Барселоны Рональдом Куманом. Клуб готов сделать футболисту, который в нынешнем сезоне забил восемь голов в 30 матчах, предложение нового контракта.

Текущий контракт Дембеле истекает летом 2022 года — таким образом Барселона стояла перед выбором, отпускать ли игрока сейчас или продлить с ним контракт. В сохранении француза в команде заинтересован не только Куман, а и президент Барселоны Жоан Лапорта.

Напоминаем, что форвард Барселоны Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в испанской Примере.

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Теги: Барселона, Усман Дембеле
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