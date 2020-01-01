Месси - самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги

Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Испании.

Известное издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов Ла Лиги.

Самую высокую зарплату среди футболистов получает лидер Барселоны Лионель Месси – 10,5 миллионов евро в месяц до уплаты налогов.

На втором месте оказались сразу два игрока – нападающий "сине-гранатовых" Антуан Гризманн и форвард Атлетико Луис Суарес – 2,9 миллиона евро. Следом за ними расположился хавбек Реала Эден Азар (2,5 миллиона) и защитник Королевского клуба Серхио Рамос (2 миллиона).

Самым высокооплачиваемым тренером является наставник Атлетико Диего Симеоне, который получает 3,6 миллиона евро в месяц. На второй строчке расположился менеджер Реала Зинедин Зидан (1,4 миллиона), а на третьем – Рональд Куман из Барселоны (1,2 миллиона)