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Месси - самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги

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Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Испании.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Известное издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов Ла Лиги.

Самую высокую зарплату среди футболистов получает лидер Барселоны Лионель Месси – 10,5 миллионов евро в месяц до уплаты налогов.

На втором месте оказались сразу два игрока – нападающий "сине-гранатовых" Антуан Гризманн и форвард Атлетико Луис Суарес – 2,9 миллиона евро. Следом за ними расположился хавбек Реала Эден Азар (2,5 миллиона) и защитник Королевского клуба Серхио Рамос (2 миллиона).

Самым высокооплачиваемым тренером является наставник Атлетико Диего Симеоне, который получает 3,6 миллиона евро в месяц. На второй строчке расположился менеджер Реала Зинедин Зидан (1,4 миллиона), а на третьем – Рональд Куман из Барселоны (1,2 миллиона)

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Теги: Лионель Месси, футбол, Барселона
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