Азар рискует пропустить предстоящее Евро-2020

Полузащитник Реала может быть прооперирован.

Эден Азар в очередной раз получил травму, которая выбила его более чем на месяц. После своего перехода в Реал, менее чем за два сезона бельгиец пропустил 50 матчей команды.

По информации Marca, бельгиец все еще испытывает проблемы с голеностопом. Именно они могут быть проблемой всех остальных мышечных травм.

Решением этой проблемы может стать операция.

Как сообщает источник, близкие Азара настаивает на её проведении, а Реал, скорее всего, даст на это согласие. В случае проведения операции, восстановление займет всю оставшуюся часть сезона, а также с большой долей вероятности Эден пропустит чемпионат Европы.