Куман: Месси - самый важный человек в истории Барселоны
Специалист счастлив, что Месси продолжает выступать за "сине-гранатовых".
Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал выступление форварда Лионеля Месси в матче против Уэски (4:1) и отметил значимость футболиста для команды.
"Думаю, Месси показал, что он лучший, а его первый гол был просто фантастическим. Он полностью заслуживает ту важную роль в команде, которую он получает. О Месси уже очень много чего сказано и трудно добавить что-то еще.
Он уже так много лет демонстрирует этот уровень, показывает его во многих матчах. Месси – самый важный человек в истории Барселоны. К счастью, что он все еще с нами", - приводит слова Кумана Marca.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил очередной бомбардирский рекорд.
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