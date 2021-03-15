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Куман: Месси - самый важный человек в истории Барселоны

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Специалист счастлив, что Месси продолжает выступать за "сине-гранатовых".
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал выступление форварда Лионеля Месси в матче против Уэски (4:1) и отметил значимость футболиста для команды.

"Думаю, Месси показал, что он лучший, а его первый гол был просто фантастическим. Он полностью заслуживает ту важную роль в команде, которую он получает. О Месси уже очень много чего сказано и трудно добавить что-то еще.

Он уже так много лет демонстрирует этот уровень, показывает его во многих матчах. Месси – самый важный человек в истории Барселоны. К счастью, что он все еще с нами", - приводит слова Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил очередной бомбардирский рекорд.

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Теги: Рональд Куман, Лионель Месси, футбол, Барселона
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