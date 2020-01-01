Месси установил очередной бомбардирский рекорд

В 2021 году Лионель забил больше, чем Ливерпуль.

В поединке чемпионата Испании против Уэски Лионель Месси открыл счет в первом тайме, а под самый его конец установил окончательные цифры на табло.

Для аргентинского нападающего эти мячи стали 20-м и 21-м в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Таким образом, он стал первым в истории игроком, который сумел забить 20 или больше голов за сезон в течении 13 кампаний подряд.

Отметим, что в 2021 году у Месси уже 14 голов в чемпионате. К примеру, Ливерпуль в АПЛ за этот период забил только 11 мяей.

Напомним, Месси догнал Хави по количеству матчей за Барселону.