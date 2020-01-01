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Дубль Месси помог Барселоне разгромить Уэску в Ла Лиге

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Каталонцы добыли комфортную домашнюю победу и обошли Реал в турнирной таблице.
Барселона — Уэска
Барселона — Уэска
Getty Images

Барселона одолела Уэску в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонцев.

В составе "сине-гранатовых" дублем отметился Лионель Месси, еще по голу забили Антуан Гризманн и Оскар Гарсия. В конце первого тайма Рафаэль Мир отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Этот матч стал для Лионеля Месси 767-м в составе Барселоны. Он повторил рекорд Хави по числу игр за "сине-гранатовых".

Победа позволила каталонцам набрать 59 очков и выйти на второе место в турнирной таблице. Уэска идет на 20-й строчке (20 баллов).

Барселона — Уэска 4:1

Голы: Месси, 13, 90, Гризманн, 35, Мингеса, 53 — Мир, 45+4 (с пенальти)

Барселона: Тер Штеген — Ленгле, де Йонг (Араухо, 63), Мингеса — Альба, Педри, Бускетс, Дест (Мориба, 69) — Дембеле, Месси, Гризманн (Тринкан, 69)

Уэска: Льоренте — Инсуа (Вавро, 78), Сиовас, Пулидо — Галан, Рико, Думбия (Сеоане, 60), Маффео (Лопес, 78) — Мир, Феррейро (Онтиверос, 78), Эскрич (Гомес, 62)

Предупреждения: Эскрич, Инсуа

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Теги: Барселона, Уэска, футбол
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