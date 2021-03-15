Лапорта - лучший президент для Барселоны

Испанец поделился мнением о приходе в клуб нового президента.

Бывший полузащитник Барселоны Хави прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента каталонского клуба.

"Лапорта - мой друг. Мы давно знакомы и я его хорошо знаю. Жоан - очень хороший человек, он сделает все возможное для клуба. Он лучший президент, который у меня был в Барселоне. Я уверен, что клуб вернется на прежний уровень как в спортивном, так и в экономическом плане.

У клуба много проблем, но он один из тех людей, которые могут решить их. Я надеюсь, что теперь Лео Месси останется. Барселоне нужен Месси, а Месси нужна Барселона", - цитирует Хави Mundo Deportivo cо ссылкой на beIN Sports Arabia.

Напомним, что Лапорта выиграл выборы с 57,63% голосов. Функционер уже руководил Барселоной с 2003 по 2010 год.