Месси догнал Хави по числу официальных матчей за Барселону

Аргентинец надолго запомнит поединок против Уэски.

Нападающий Барселоны Лионель Месси вышел в стартовом составе своей команды на матч 27-го тура Ла Лиги против Уэски.

Для 33-летнего аргентинца этот поединок стал 767-м в составе каталонского клуба, сообщает журналист Альфредо Мартинес в Twitter.

По количеству проведенных матчей Месси сравнялся с рекордсменом Барселоны - испанцем Хави.

Напомним, что Месси является воспитанником каталонского клуба, он дебютировал за первую команду в 2004 году. За 767 матчей за Барселону Лео забил 659 голов и отдал 262 результативные передачи.