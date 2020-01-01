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Месси догнал Хави по числу официальных матчей за Барселону

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Аргентинец надолго запомнит поединок против Уэски.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси вышел в стартовом составе своей команды на матч 27-го тура Ла Лиги против Уэски.

Для 33-летнего аргентинца этот поединок стал 767-м в составе каталонского клуба, сообщает журналист Альфредо Мартинес в Twitter.

По количеству проведенных матчей Месси сравнялся с рекордсменом Барселоны - испанцем Хави.

Напомним, что Месси является воспитанником каталонского клуба, он дебютировал за первую команду в 2004 году. За 767 матчей за Барселону Лео забил 659 голов и отдал 262 результативные передачи.

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