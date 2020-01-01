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Бензема: Азара преследует череда неудач

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Французскому футболисту жаль сокомандника.
Карим Бензема и Эден Азар
Карим Бензема и Эден Азар
Getty Images

Форвард мадридского Реала Карим Бензема отреагировал на информацию об очередной травме полузащитника "сливочных" Эдена Азара.

Вингер повредил поясничную мышцу накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

"Азара преследует череда неудач с травмами после того, как он присоединился к Реалу. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам помочь.

Думаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернется в строй как можно скорее, потому что он нам нужен", - заявил Бензема пресс-службе УЕФА.

Отметим, что сроки возвращения Азара в строй пока неизвестны.

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Теги: Карим Бензема, Эден Азар, Реал Мадрид
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