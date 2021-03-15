Хави: Барселоне нужен Месси

Главный тренер Аль-Садда рассчитывает, что Лапорта вернет "сине-гранатовых" на прежний уровень.

Экс-полузащитник Барселоны Хави, который вскоре может возглавить каталонский клуб, отреагировал на победу Жоана Лапорты на выборах президента каталонского клуба.

"Лапорта - мой друг. Мы давно знакомы и я его хорошо знаю. Жоан - очень хороший человек, он сделает все возможное для клуба. Он лучший президент, который у меня был в Барселоне. Я уверен, что клуб вернется на прежний уровень как в спортивном, так и в экономическом плане", - цитирует Хави Mundo Deportivo cо ссылкой на beIN Sports Arabia.

Хави выразил надежду, что благодаря Лапорте карьеру в клубе сможет продолжить карьеру звездный форвард Лионель Месси.

"У клуба много проблем, но он один из тех людей, которые могут решить их. Я надеюсь, что теперь Лео Месси останется. Барселоне нужен Месси, а Месси нужна Барселона", - считает он.