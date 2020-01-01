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Стал известен состав сборной Испании на матчи отбора на ЧМ-2022

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Луис Энрике вызвал 24 футболиста.
Игроки сборной Испании
Игроки сборной Испании
Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обнародовал состав команды на стартовые матчи отбора на чемпионат мира-2022.

В конце марта "красная фурия" сыграет с Грецией, Грузией и Косово. Начнет отбор команда Луиса Энрике домашним матчем с греками 25 марта.

Состав сборной Испании

Вратари: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англия), Унаи Симон (Атлетик), Роберт Санчес (Брайтон, Англия);

Защитники: Педро Порро (Спортинг, Португалия), Эрик Гарсия (Манчестер Сити, Англия), Серхио Рамос (Реал), Диего Льоренте (Лидс, Англия), Иньиго Мартинес (Атлетик), Жорди Альба (Барселона), Хосе Луис Гайя (Валенсия);

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри (оба — Барселона), Родри, Ферран Торрес (оба — Манчестер Сити, Англия), Тьяго Алькантара (Ливерпуль, Англия), Маркос Льоренте, Коке (оба — Атлетико), Серхио Каналес (Бетис), Фабиан Руис (Наполи, Италия);

Нападающие: Жерар Морено (Вильярреал), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Альваро Мората (Ювентус, Италия), Брайан Хиль (Эйбар), Дани Ольмо (Лейпциг).

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Теги: сборная Испании, футбол, Луис Энрике
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