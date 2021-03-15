Зидан не отрицает возможности возвращения Роналду
Французский эксперт уважает экс-подопечного.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение в команду Криштиану Роналду из туринского Ювентуса.
"Да, все возможно. Мы знаем Криштиану и помним все, что он сделал для команды. Сейчас он игрок Ювентуса и нам стоит уважать это.
Посмотрим, что произойдет в будущем. Мне посчастливилось тренировать его, Криштиану очень впечатлил меня. Прямо сейчас он помогает другой команде", - цитирует наставника "сливочных" Sky Sport Italia.
Полная версия правил