Зидан не отрицает возможности возвращения Роналду

Французский эксперт уважает экс-подопечного.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение в команду Криштиану Роналду из туринского Ювентуса.

"Да, все возможно. Мы знаем Криштиану и помним все, что он сделал для команды. Сейчас он игрок Ювентуса и нам стоит уважать это.

Посмотрим, что произойдет в будущем. Мне посчастливилось тренировать его, Криштиану очень впечатлил меня. Прямо сейчас он помогает другой команде", - цитирует наставника "сливочных" Sky Sport Italia.