Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан не отрицает возможности возвращения Роналду

Комментариев: 0
Французский эксперт уважает экс-подопечного.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение в команду Криштиану Роналду из туринского Ювентуса.

"Да, все возможно. Мы знаем Криштиану и помним все, что он сделал для команды. Сейчас он игрок Ювентуса и нам стоит уважать это.

Посмотрим, что произойдет в будущем. Мне посчастливилось тренировать его, Криштиану очень впечатлил меня. Прямо сейчас он помогает другой команде", - цитирует наставника "сливочных" Sky Sport Italia.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Криштиану Роналду, Реал Мадрид, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь