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Фанаты вывели Месси из себя, снимая его в машине

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Аргентинец отчитал болельщиков и тем пришлось извиняться.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан Барселоны аргентинский нападающий Лионель Месси отчитал фанатов, которые снимали его на видео после тренировки.

В Сети появилось видео, на котором сердитый Месси решил проучить поклонников в за слишком долгую запись фото и видео.

"Почему вы продолжаете снимать одно и то же, если уже сделали это много раз? По-вашему, это нормально? Хватит!", – обратился к фанатам Месси.

Слова произвели правильный эффект, болельщики тут же извинились и прокричали "Прости, Лео!", прекратив снимать.

Ранее Линекер нашел подтверждение, что Месси - человек.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, фанаты
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