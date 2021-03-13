Фанаты вывели Месси из себя, снимая его в машине
Аргентинец отчитал болельщиков и тем пришлось извиняться.
Капитан Барселоны аргентинский нападающий Лионель Месси отчитал фанатов, которые снимали его на видео после тренировки.
В Сети появилось видео, на котором сердитый Месси решил проучить поклонников в за слишком долгую запись фото и видео.
"Почему вы продолжаете снимать одно и то же, если уже сделали это много раз? По-вашему, это нормально? Хватит!", – обратился к фанатам Месси.
Слова произвели правильный эффект, болельщики тут же извинились и прокричали "Прости, Лео!", прекратив снимать.
Messi has had enough.— mx (@MessiMX10i) March 13, 2021
“Why do you keep filming the same video if you have already done this many times? Do you think it’s normal doing the same everytime? Stop.” pic.twitter.com/FMqkbSCmTo
Ранее Линекер нашел подтверждение, что Месси - человек.
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