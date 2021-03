Фанаты вывели Месси из себя, снимая его в машине

Капитан Барселоны аргентинский нападающий Лионель Месси отчитал фанатов, которые снимали его на видео после тренировки.

В Сети появилось видео, на котором сердитый Месси решил проучить поклонников в за слишком долгую запись фото и видео.

"Почему вы продолжаете снимать одно и то же, если уже сделали это много раз? По-вашему, это нормально? Хватит!", – обратился к фанатам Месси.

Слова произвели правильный эффект, болельщики тут же извинились и прокричали "Прости, Лео!", прекратив снимать.

Messi has had enough.



“Why do you keep filming the same video if you have already done this many times? Do you think it’s normal doing the same everytime? Stop.” pic.twitter.com/FMqkbSCmTo