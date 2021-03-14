Барселона договорилась о трансфере Агуэро - источник
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро летом может вернуться в чемпионат Испании. На правах свободного агента аргентинца может подписать Барселона.
Об этом сообщает AS.
По инфорсации источника, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел успешные переговоры с Куном. Соглашение будет подписано до 2023 года.
Впрочем, несмотря на договоренность предварительный контракт между Барселоной и Агуэро еще не подписан.
32-летний Агуэро ранее выступал в чемпионате Испании за Атлетико (2006-2011), откуда и перешел в Манчестер Сити. Это пока что единственные два европейских клуба в карьере аргентинца.
В текущем сезоне Серхио провел 13 матчей во всех турнирах за команду Пепа Гвардиолы, забив три гола.
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