Реал Мадрид дома минимально обыграл Эльче

По ходу матча столичному клубу пришлось отыгрываться.

Реал Мадрид дома минимально обыграл аутсайдер Эльче в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте матча, однако гол Начо Фернандеса судья Хорхе Фигероа отменил из-за фола в атаке со стороны Каземиро. Вскоре в своей штрафной площадке ошибся Антонио Барраган, однако Федерико Вальверде не попал по мячу, а за десять минут до конца первого тайма Карим Бензема из удобной позиции пробил мимо ворот.

В середине второго тайма в одной из немногих атак Эльче открыл счет. Дани Кальво точным ударом замкнул навес Тете Моренте с углового, переиграв Рафаэля Варана. Однако лидировали гости чуть более десяти минут — Бензема после навеса Луки Модрича переиграл зищитников в воздухе и с трех метров забил ответный гол. А в компенсированное время французский форвард точным дальним ударом оформил дубль и принес Реал Мадриду победу в этом матче со счетом 2:1.

После этой победы Реал Мадрид поднялся на второе место в чемпионате Испании и отстает от Атлетико на пять очков. Эльче занимает 17-ю позицию.

Реал Мадрид — Эльче 2:1

Голы: Бензема, 73, 90+1 — Кальво, 61

Реал Мадрид: Куртуа — Менди, Рамос (Родриго, 62), Варан, Фернандес — Каземиро, Вальверде (Кроос, 62) — Винисиус (Азар, 75), Иско (Модрич, 62), Васкес — Бензема

Эльче: Бадия — Мохика, Верду, Кальво, Барраган (Сифуэнтес, 36) — Моренте (Хосан, 75), Марконе, Гути (Гонсалес, 87), Фидель (Санчес, 87) — Бойе (Мфулу, 75), Каррильо

Предупреждения: Бензема — Каррильо