Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал Мадрид дома минимально обыграл Эльче

Комментариев: 0
По ходу матча столичному клубу пришлось отыгрываться.
Реал Мадрид - Эльче
Реал Мадрид - Эльче
Getty Images

Реал Мадрид дома минимально обыграл аутсайдер Эльче в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте матча, однако гол Начо Фернандеса судья Хорхе Фигероа отменил из-за фола в атаке со стороны Каземиро. Вскоре в своей штрафной площадке ошибся Антонио Барраган, однако Федерико Вальверде не попал по мячу, а за десять минут до конца первого тайма Карим Бензема из удобной позиции пробил мимо ворот.

В середине второго тайма в одной из немногих атак Эльче открыл счет. Дани Кальво точным ударом замкнул навес Тете Моренте с углового, переиграв Рафаэля Варана. Однако лидировали гости чуть более десяти минут — Бензема после навеса Луки Модрича переиграл зищитников в воздухе и с трех метров забил ответный гол. А в компенсированное время французский форвард точным дальним ударом оформил дубль и принес Реал Мадриду победу в этом матче со счетом 2:1.

После этой победы Реал Мадрид поднялся на второе место в чемпионате Испании и отстает от Атлетико на пять очков. Эльче занимает 17-ю позицию.

Реал Мадрид — Эльче 2:1

Голы: Бензема, 73, 90+1 — Кальво, 61

Реал Мадрид: Куртуа — Менди, Рамос (Родриго, 62), Варан, Фернандес — Каземиро, Вальверде (Кроос, 62) — Винисиус (Азар, 75), Иско (Модрич, 62), Васкес — Бензема

Эльче: Бадия — Мохика, Верду, Кальво, Барраган (Сифуэнтес, 36) — Моренте (Хосан, 75), Марконе, Гути (Гонсалес, 87), Фидель (Санчес, 87) — Бойе (Мфулу, 75), Каррильо

Предупреждения: Бензема — Каррильо

Поделись:
Теги: Ла Лига, Реал Мадрид, Эльче
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь