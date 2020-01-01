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В Барселоне определились с трансферной целью на лето

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Каталонский клуб хочет найти финансы для качественного усиления.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

После победы на президентских выборах в Барселоне Жоан Лапорта вынашивает планы по усилению команды ближайшим летом.

Главной трансферной целью команды должен стать норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, который в текущем сезоне забил 31 гол и отдал восемь результативных передач за 29 матчей в составе "шмелей".

Однако, как стало известно испанскому ресурсу Sport.es, для совершения данной сделки в условиях накопившихся долгов каталонцы готовы пойти на наиболее радикальные меры, и расстаться сразу с девятью своими футболистами.

Согласно данным источника, речь идет о таких футболистах, как Хуниор Фирпо, Филиппе Коутиньо, Антуан Гризманн, Мартин Брайтвейт, Нето, Самуэль Умтити и Миралем Пьянич, к которым также могут присоединится Матеус Фернандес и Клеман Ленгле.

"Блаугранас" на текущий момент располагают долгом в размере почти 1,2 млрд евро, из которых 730 млн евро должны быть погашены в краткосрочной перспективе — к концу текущего сезона.

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Теги: Эрлинг Холанд, Барселона, футбол
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