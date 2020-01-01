Фанаты Реала отреагировали на новость о возможном возвращении Роналду

Идею португальца фанаты клуба воспринимают неоднозначно.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду ближайшим летом, по слухам, будет рассматривать вариант ухода из туринской команды и одним из вариантов является возвращение в Реал.

Впрочем, фанаты "сливочных" не очень довольны перспективой этого трансфера.

Издание AS провело опрос по поводу перспектив возвращения Роналду в Реал и только 53% поклонников мадридского клуба были бы этому рады. Чуть больше 46% ответивших считают, что португалец не нужен клубу. В голосовании приняли участие свыше 116 тысяч человек.

Ранее капитан Реала Рамос высказался о главных "плюсах" Роналду.