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Фанаты Реала отреагировали на новость о возможном возвращении Роналду

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Идею португальца фанаты клуба воспринимают неоднозначно.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду ближайшим летом, по слухам, будет рассматривать вариант ухода из туринской команды и одним из вариантов является возвращение в Реал.

Впрочем, фанаты "сливочных" не очень довольны перспективой этого трансфера.

Издание AS провело опрос по поводу перспектив возвращения Роналду в Реал и только 53% поклонников мадридского клуба были бы этому рады. Чуть больше 46% ответивших считают, что португалец не нужен клубу. В голосовании приняли участие свыше 116 тысяч человек.

Ранее капитан Реала Рамос высказался о главных "плюсах" Роналду.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, Ювентус
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