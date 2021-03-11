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Рамос: Роналду привык к критике

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Испанец стал на защиту бывшего сокомандника.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал критику, посыпавшуюся в сторону бывшего партнера по команде Криаштиану Роналду.

Команда португальца не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, что вызвало волну критики со стороны болельщиков.

"Роналду - флагман Юве, он в центре внимания, но он привык к этому. Как и здесь, в Реале, если что-то идет не так, смотрят на капитана и тренера. Криштиану привык к этому.

Любая команда может тебя обыграть в Лиге чемпионов. Барселона тоже вылетела, и я надеюсь, что с нами этого не случится", - цитирует Рамоса Marca.

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Теги: Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Ювентус
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