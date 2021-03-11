Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новый президент Барселоны намерен пригласить Нагельсманна в команду

Комментариев: 0
Куману нужно постараться, чтобы сохранить тренерское кресло.
Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман
Getty Images

Новоизбранный президент Барселоны Жоан Лапорта уже раздумывает об изменениях в тренерском штабе команды.

Об этом сообщает Cadena SER.

Функционер намерен пригласить на пост главного тренера Юлиана Нагельсмана, который на данный момент возглавляет немецкий РБ Лейпциг.

Отмечается, что Лапорта испытывает уважение к нынешнему наставнику “сине-гранатовых“ Рональду Куману, но хочет, чтобы у руля Барселоны был другой специалист. В особенности его привлекает кандидатура Нагельсмана.

Назначение Нагельсмана не случится, если Куман сможет привести команду к победе в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. Тогда он сохранит свою должность.

Поделись:
Теги: Жоан Лапорта, Юлиан Нагельсман, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь