Новый президент Барселоны намерен пригласить Нагельсманна в команду

Куману нужно постараться, чтобы сохранить тренерское кресло.

Новоизбранный президент Барселоны Жоан Лапорта уже раздумывает об изменениях в тренерском штабе команды.

Об этом сообщает Cadena SER.

Функционер намерен пригласить на пост главного тренера Юлиана Нагельсмана, который на данный момент возглавляет немецкий РБ Лейпциг.

Отмечается, что Лапорта испытывает уважение к нынешнему наставнику “сине-гранатовых“ Рональду Куману, но хочет, чтобы у руля Барселоны был другой специалист. В особенности его привлекает кандидатура Нагельсмана.

Назначение Нагельсмана не случится, если Куман сможет привести команду к победе в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. Тогда он сохранит свою должность.