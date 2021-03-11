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Реал намерен задержать Варана

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Клуб ведет переговоры с игроком.
Рафаэль Варан
Рафаэль Варан
Getty Images

Мадридский Реал и центральный защитник клуюа Рафаэль Варан близки к подписанию нового соглашения о продлении конракта.

Об этом сообщает Marca.

Источник отмечает, что сперва у Варана были сомнения, но в конечном итоге он согласился с предложением мадридцев. Ранее с французом связывались несколько клубов, но стороны не вели переговоров.

Варана выступает за Реал с 2011 года. Контракт француза с мадридским грандом истекает летом следующего года.

В текущем сезоне 27-летний Варан сыграл в 33 матчах за Реал во всех турнирах, отметившись двумя голами.

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