Реал намерен задержать Варана
Клуб ведет переговоры с игроком.
Мадридский Реал и центральный защитник клуюа Рафаэль Варан близки к подписанию нового соглашения о продлении конракта.
Об этом сообщает Marca.
Источник отмечает, что сперва у Варана были сомнения, но в конечном итоге он согласился с предложением мадридцев. Ранее с французом связывались несколько клубов, но стороны не вели переговоров.
Варана выступает за Реал с 2011 года. Контракт француза с мадридским грандом истекает летом следующего года.
В текущем сезоне 27-летний Варан сыграл в 33 матчах за Реал во всех турнирах, отметившись двумя голами.
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