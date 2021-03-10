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Рамос и Азар тренируются в общей группе Реала

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Футболисты могут сыграть с Эльче.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Два футболиста Реала завершают восстановление после травм. Защитник Серхио Рамос и вингер Эден Азар вернулись к тренировкам в общей группе "сливочных".

Об этом сообщает AS.

Таким образом, оба игрока могут выйти на поле уже в матче с Эльче в субботу, 13 марта.

Рамос пропустил восемт последних матчей королевского клуба в чемпионате Испании, из-за травмы мениска. Всего в нынешнем сезоне он забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.

Азар в начале февраля заработал мышечную травму. В нынешнем сезоне на счету Эдена — три гола в 13 матчах.

В Реале рассчитывают, что футболисты будут готовы к ответному матчу с Аталантой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч Реал выиграл со счетом 1:0.

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