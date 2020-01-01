Месси определился со своим будущим
Лионель Месси в 2023 году перейдет в клуб Дэвида Бекхэма.
Издание Cadena SER рассказало о будущих намерениях аргентинского форварда Барселоны Лионеля Месси.
По информации источника, отец Лео Хорхе Месси должен был посетить встречу в городе Пунта Кана (Доминиканская Республика) в доме Хулио Иглесиаса.
Цель встречи - обсудить возможный переход Лионеля в ПСЖ.
Тем не менее, из-за победы на выборах президента Барселоны Жоана Лапорта, команда Месси приняла решение приостановить переговоры с другими клубами, а выслушать предложение Барселоны.
Кроме того, как сообщает издание, Месси определился с тем, что останется в Европе еще на два года, после чего отправится в США, где будет выступать за Интер Майами.
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