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Месси определился со своим будущим

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Лионель Месси в 2023 году перейдет в клуб Дэвида Бекхэма.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Издание Cadena SER рассказало о будущих намерениях аргентинского форварда Барселоны Лионеля Месси.

По информации источника, отец Лео Хорхе Месси должен был посетить встречу в городе Пунта Кана (Доминиканская Республика) в доме Хулио Иглесиаса.

Цель встречи - обсудить возможный переход Лионеля в ПСЖ.

Тем не менее, из-за победы на выборах президента Барселоны Жоана Лапорта, команда Месси приняла решение приостановить переговоры с другими клубами, а выслушать предложение Барселоны.

Кроме того, как сообщает издание, Месси определился с тем, что останется в Европе еще на два года, после чего отправится в США, где будет выступать за Интер Майами. 

 

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Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол
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