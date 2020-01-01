Месси определился со своим будущим

Лионель Месси в 2023 году перейдет в клуб Дэвида Бекхэма.

Издание Cadena SER рассказало о будущих намерениях аргентинского форварда Барселоны Лионеля Месси.

По информации источника, отец Лео Хорхе Месси должен был посетить встречу в городе Пунта Кана (Доминиканская Республика) в доме Хулио Иглесиаса.

Цель встречи - обсудить возможный переход Лионеля в ПСЖ.

Тем не менее, из-за победы на выборах президента Барселоны Жоана Лапорта, команда Месси приняла решение приостановить переговоры с другими клубами, а выслушать предложение Барселоны.

Кроме того, как сообщает издание, Месси определился с тем, что останется в Европе еще на два года, после чего отправится в США, где будет выступать за Интер Майами.