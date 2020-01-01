Легенда Атлетико: Симеоне побил рекорд Арагонеса по числу побед во главе клуба

Аргентинец стал самым успешным тренером в истории "матрасников".

Атлетико обыграл Атлетик (2:1) в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании.

Эта победа стала для Диего Симеоне 309-й на посту главного тренера "матрасников". Это рекордный показатель в истории клуба. Чтобы добиться такого результата, аргентинскому специалисту потребовалось 513 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал испанцу Луису Арагонесу, который одержал 308 побед в 612 поединках.

Напомним, что Симеоне тренирует Атлетико с 2011 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании, а также дважды выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.