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Легенда Атлетико: Симеоне побил рекорд Арагонеса по числу побед во главе клуба

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Аргентинец стал самым успешным тренером в истории "матрасников".
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Атлетико обыграл Атлетик (2:1) в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании.

Эта победа стала для Диего Симеоне 309-й на посту главного тренера "матрасников". Это рекордный показатель в истории клуба. Чтобы добиться такого результата, аргентинскому специалисту потребовалось 513 матчей.

Предыдущий рекорд принадлежал испанцу Луису Арагонесу, который одержал 308 побед в 612 поединках.

Напомним, что Симеоне тренирует Атлетико с 2011 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании, а также дважды выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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Теги: Атлетико, Атлетик, футбол
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