Атлетико дома минимально обыграл Атлетик

Мадридцы продолжают лидировать в чемпионате Испании.

Мадридский Атлетико обыграл Атлетик из Бильбао в отложенном домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.

Гости открыли счет в середине первого тайма — Икер Муниаин забил с подачи Иньяки Уильямса. Однако, на перерыв команды ушли при ничейном счете — в компенсированное время первого тайма Маркос Льоренте сравнял счет, а Тома Лемар ему ассистировал.

Вскоре после начала второго тайма в ворота Атлетика был назначен пенальти, который реализовал Луис Суарес, установивший таким образом окончательный счет в матче — 2:1 в пользу Атлетико.

После этой победы мадридский клуб лидирует в чемпионате Испании с отрывом в шесть очков от Барселоны. Атлетик делит 8-10ю позицию с Сельтой и Гранадой.

Атлетико – Атлетик 2:1

Голы: Льоренте, 45+2, Суарес, 51 (пен) - Муньяин, 21

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Карраско (Лоди, 89), Коке, Льоренте (Кондогбиа, 89), Лемар (Сауль, 68) – Суарес (Торрейра, 72), Фелиш (Корреа, 67).

Атлетик: Симон — Де Маркос (Капа, 81), Нуньес, Альварес, Бершиш — Беренгер, Лопес (Венседор, 73), Весга (Гарсия, 59), Муниаин (Морсильо, 81) — Уильямс, Гарсия (Вильялибре, 74).

Предупреждения: Фелипе, Лоди – Де Маркос, Весга.