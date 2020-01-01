Первый трансфер Лапорта: звезда Баварии переходит в Барселону

Давид Алаба, скорее всего, переедет в Испанию.

Центральный защитник Баварии Давид Алаба продолжиn карьеру в Барселоне, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб достиг устного соглашения с футболистом о его переезде на Камп Ноу этим летом.

У Алабы заканчивается контракт с Баварией и он уже объявил, что не будет его продлять, поэтому достанется каталонцам бесплатно.

Напомним, накануне Жоан Лапорта победил на выборах президента Барселоны, поэтому фактически Алаба - его первый трансфер после возвращения в каталонский клуб.