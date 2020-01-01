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Первый трансфер Лапорта: звезда Баварии переходит в Барселону

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Давид Алаба, скорее всего, переедет в Испанию.
Давид Алаба
Давид Алаба
Getty Images

Центральный защитник Баварии Давид Алаба продолжиn карьеру в Барселоне, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб достиг устного соглашения с футболистом о его переезде на Камп Ноу этим летом.

У Алабы заканчивается контракт с Баварией и он уже объявил, что не будет его продлять, поэтому достанется каталонцам бесплатно.

Напомним, накануне Жоан Лапорта победил на выборах президента Барселоны, поэтому фактически Алаба - его первый трансфер после возвращения в каталонский клуб.

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Теги: Давид Алаба, Жоан Лапорта, Барселона, футбол
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