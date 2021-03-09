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Куман оценил шансы Месси остаться в Барселоне

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Роналд Куман высказался о новом президенте каталонского клуба и шансах Месси остаться в Барселоне.
Рональд Куман
Рональд Куман
Getty Images

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал отношения нападающего Лионеля Месси с новым президентом клуба Жоаном Лапортой. Наставник также отметил, что каталонцы не хотят, чтобы аргентинец покидал клуб, однако отметил, что решение будет зависеть только от него.

"Я знаю, что у президента хорошее прошлое, связанное с Лео и другими игроками. Но только Лео может принимать решение о своем будущем. В Барселоне все хотят, чтобы он остался.

Лапорта выиграл с большим отрывом. Для клуба хорошо, что у нас будет такой президент. Он способен работать и улучшать положение в клубе.

Мы с Лапортой несколько раз встречались раньше. Я также хорошо знаком с Райкардом, который работал в клубе, когда Лапорта был президентом. Франк говорил мне, что Лапорта внушает игрокам уверенность, что он очень вовлечен в дела клуба и помогает тренерам и футболистам.

Все зависит от результатов. Лапорта произвел хорошее впечатление, он сказал несколько слов в раздевалке. Он оставил приятные ощущения. Мы должны продолжать идти своей дорогой. И завтра нам нужно это продемонстрировать", - цитирует Кумана Marca.

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Теги: Рональд Куман, Барселона, футбол, Лионель Месси
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