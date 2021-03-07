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Барселона повесила ценник на Коутиньо

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Каталонцы намерены сократить бюджет команды.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает As, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен сократить зарплатную ведомость команды. Функционенр предпочитает расстаться с бразильцем, который не является ключевым игроком команды, однако получает большую зарплату. 

Напомним, Коутиньо перебрался в Барселону зимой 2018 года из Ливерпуля за 145 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с Барселоной истекает летом 2023 года

В текущем сезоне полузащитник провел за "сине-гранатовых" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил две голевые передачи.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, футбол
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