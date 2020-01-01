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Реал нацелился на сокомандника Зинченко

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Вингер Манчестер Сити может продолжить карьеру в Ла Лиге.
Рияд Махрез
Рияд Махрез
Getty Images

Мадридский Реал планирует выкупить контракт 30-летнего алжирского вингера Манчестер Сити Рияда Махреза.

Об этом сообщает Footmercato.

Контракт Мареза с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 48 миллионов евро.

Наставник “сливочных“ Зинедин Зидан надеется с помощью этого игрока укрепить линию атаки своей команды. Но “горожане“ не готовы попрощаться с важным для них футболистом.

Махрез играет в Ман Сити с лета 2018 года. Он перешел туда из Лестера за 67,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Рияд провел 35 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

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Теги: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Рияд Махрез
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