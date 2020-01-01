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В Уругвае обнаружили труп бывшего футболиста Вильярреала

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На момент смерти спортсмену было 25 лет.
Франко Акоста
Франко Акоста
ФК Вильярреал

Экс-форвард Вильярреала Франко Акоста обнаружен мертвым, об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Два дня назад 25-летний футболист вместе со своим братом решил переплыть реку в департаменте Канелонес.

Брату погибшего самостоятельно вернулся на берег, а Франко продолжил плыть дальше, и в результате чего пропал с поле зрения. После длительных поисков, Франко Акоста был найден мертвым.

Акоста играл во втором составе Вильярреала с 2015 по 2020 год. В прошлом году футболист присоединился к Атенасу - клубу из второго дивизиона Уругвая. 

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Теги: Франко Акоста, Вильярреал
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