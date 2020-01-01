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Зидан догнал Дель Боске по числу матчей у руля Реала

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Специалисты разделили вторую позицию.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Реал встречался с Атлетико. Матч завершился ничьей - 1:1.

Для главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана эта игра стала 246-й во главе команды. 

По числу игр во главе мадридской команды француз сравнялся с Висенте Дель Боске. Теперь они делят второе место в истории клуба.

Рекордсмен Мигель Муньос провел 605 матчей в качестве тренера Реала.

Больше всех матчей в качестве тренера “сливочных“ провел только Мигель Муньос - 605.

Зидан тренировал Реал с января 2016 по май 2018 года, после чего ушел в отставку. В марте 2019 года он снова возглавил мадридский клуб.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид
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