Зидан догнал Дель Боске по числу матчей у руля Реала

Специалисты разделили вторую позицию.

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Реал встречался с Атлетико. Матч завершился ничьей - 1:1.

Для главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана эта игра стала 246-й во главе команды.

По числу игр во главе мадридской команды француз сравнялся с Висенте Дель Боске. Теперь они делят второе место в истории клуба.

Рекордсмен Мигель Муньос провел 605 матчей в качестве тренера Реала.

Больше всех матчей в качестве тренера “сливочных“ провел только Мигель Муньос - 605.

Зидан тренировал Реал с января 2016 по май 2018 года, после чего ушел в отставку. В марте 2019 года он снова возглавил мадридский клуб.