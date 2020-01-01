Реал попрощается с Вараном - источник

Французскому защитнику нужно подписать с клубом новый контракт.

Защитник Реала Рафаэль Варан может сменить клубную прописку.

Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что в связи с кризисом 27-летнему французу предложили новое соглашение на ухудшенных условиях.

Если он не примет новые условия контракта, клубу придется попрощаться с футболистом.

Главным претендентом на Варана является Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне в активе француза 2 гола в 25 матчах Примеры.