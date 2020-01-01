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Реал попрощается с Вараном - источник

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Французскому защитнику нужно подписать с клубом новый контракт.
Рафаэль Варан
Рафаэль Варан
Getty Images

Защитник Реала Рафаэль Варан может сменить клубную прописку.

Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что в связи с кризисом 27-летнему французу предложили новое соглашение на ухудшенных условиях.

Если он не примет новые условия контракта, клубу придется попрощаться с футболистом.

Главным претендентом на Варана является Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне в активе француза 2 гола в 25 матчах Примеры.

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Теги: Рафаэль Варан, Реал Мадрид
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