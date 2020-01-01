Лапорта ответил на вопрос о будущем Месси в Барселоне

Новый президент каталонцев пообещал сделать все, чтобы аргентинец остался в клубе.

Новоизбранный президент Барселоны Жоан Лапорта в первом своем интервью поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси в стане сине-гранатовых.

"Я позвоню Лионелю Месси. Смогу ли я убедить Лео остаться? Это будет зависеть от него, я сделаю все, что в моих силах и в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в Барселоне", — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в twitter

Напомним, что контракт Месси с Барселоной истекает 30 июня текущего года.