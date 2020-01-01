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Лапорта стал новым президентом Барселоны

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Жоан Лапорта уже возглавлял клуб из столицы Каталонии.
Барселона
Барселона
Getty Images

Жоан Лапорта победил на выборах президента футбольного клуба Барселона, сообщает ESPN.

Соперниками Лапорты в борьбе за президентское кресло были предприниматель Виктор Фонт и юрист Тони Фрейша.

Ранее Лапорта уже был президентом Барселоны с 2003 по 2010 года. В последнее время исполняющим обязанности президента каталонского клуба был Карлос Тускетс, который в октябре сменил ушедшего в отставку Жозепа Марию Бартомеу.

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Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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