Лапорта стал новым президентом Барселоны

Жоан Лапорта уже возглавлял клуб из столицы Каталонии.

Жоан Лапорта победил на выборах президента футбольного клуба Барселона, сообщает ESPN.

Соперниками Лапорты в борьбе за президентское кресло были предприниматель Виктор Фонт и юрист Тони Фрейша.

Ранее Лапорта уже был президентом Барселоны с 2003 по 2010 года. В последнее время исполняющим обязанности президента каталонского клуба был Карлос Тускетс, который в октябре сменил ушедшего в отставку Жозепа Марию Бартомеу.