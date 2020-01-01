Атлетико сыграл вничью домашний матч с Реал Мадридом

Гости на последних минутах игры избежали поражения.

Мадридский Атлетико сыграл вничью матч 26-го тура чемпионата Испании против Реал Мадрида.

Хозяева повели в счетек на 15-й минуте матча, реализовав первый же опасный момент. Маркос Льоренте вывел на удаорную позицию Луиса Суареса, который не промахнулся. Через четверть часа Реал ответил, однако вратарь Атлетико Ян Облак смог обезвредить удар Каземиро.

Во втором тайме пошла игра на встречных курсах. Облак и Тибо Куртуа обезвредили по одному удару, затем у Анхела Корреа, который был в отличной позиции, мяч свалился с ноги, затем снова отлично работали вратари. Однако, удержать победу у Атлетико не получилось. За две минуты до конца основного времени Карим Бензема вывел на удар Каземиро, однако бразилец вернул мяч французу, который переправил его в пустые ворота.

Тем не менее, Атлетико продолжает лидировать в чемпионате Испании с отрывом в три очка от Барселоны. Реал Мадрид занимает третье место и отстает от Атлетико на пять очков.

Атлетико — Реал Мадрид 1:1

Голы: Суарес, 15 — Бензема, 88

Атлетико: Облак — Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер — Коке, Льоренте — Лемар (Сауль, 58), Карраско (Фелиш, 64) — Суарес, Корреа (Кондогбия, 82)

Реал Мадрид: Куртуа — Менди, Варан, Фернандес, Васкес — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио (Вальверде, 60), Родриго (Винисиус, 60), Бензема

Предупреждения: Карраско, Корреа, Фелиш, Савич, Льоренте — Варан