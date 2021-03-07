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В Уругвае разыскивают экс-футболиста Вильярреала

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Поисками Акосты занялись морские и полицейские власти страны.
Франко Акоста
Франко Акоста
as.com

Бывший нападающий футбольного клуба Вильярреал Франко Акоста исчез во время попытки пересечь реку в уругвайском департаменте Канелонес. Об этом сообщает AS.

Уточняется, что 25-летний футболист вместе со своим братом попытался переплыть реку и последнему удалось это сделать, после чего обратился за помощью.

Поиском форварда занимаются полицейские отряды, спасатели и водолазы. Также была запрошена поддержка со стороны представителей военно-морских сил Уругвая.

Акоста играл во втором составе Вильярреала с 2015 по 2020 год. В прошлом году футболист присоединился к Атенасу - клубу из второго дивизиона Уругвая.

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Теги: Франко Акоста, футбол
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