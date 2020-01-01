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Валенсия — Вильярреал 2:1 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Вашему вниманию лучшие моменты поединка 26-го тура Примеры.

Ли Кан Ин
Ли Кан Ин
Getty Images

Вильярреал досадно уступил Валенсии (1:2) в гостевом матче 26-го тура Примеры.

Команда Унаи Эмери вышла вперед перед перерывом. На 40-й минуте Жерар Морено реализовал пенальти.

Удержать победный счет Вильярреалу не удалось. В концовке поединка Карлос Солер и Гонсалу Гедеш принесли победу Валенсии.

Валенсия - Вильярреал - 2:1

Голы: Солер, 86 (пенальти), Гедеш, 90+1 - Морено, 40 (пенальти).

Валенсия: Силлессен - Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейя - Бланко (Гедеш, 66), Солер, Рачич (Олива, 80), Васс (Вальехо, 80) - Гомес, Ли (Гамейро, 66).

Вильярреал: Асенхо - Эступиньян (Тригерос, 46), Альбиоль, Торрес, Фойт - Гомес, Капу (Коста, 72), Парехо, Чуквуэзе - Алькасер (Педраса, 46), Морено.

Предупреждения: Рачич, Солер, Гайя, Гомес - Фойт, Капу, Альбиоль.

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Теги: Валенсия, Вильярреал, Ла Лига
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