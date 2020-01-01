Валенсия — Вильярреал 2:1 видео голов и обзор матча Ла Лиги
Вильярреал досадно уступил Валенсии (1:2) в гостевом матче 26-го тура Примеры.
Команда Унаи Эмери вышла вперед перед перерывом. На 40-й минуте Жерар Морено реализовал пенальти.
Удержать победный счет Вильярреалу не удалось. В концовке поединка Карлос Солер и Гонсалу Гедеш принесли победу Валенсии.
Валенсия - Вильярреал - 2:1
Голы: Солер, 86 (пенальти), Гедеш, 90+1 - Морено, 40 (пенальти).
Валенсия: Силлессен - Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейя - Бланко (Гедеш, 66), Солер, Рачич (Олива, 80), Васс (Вальехо, 80) - Гомес, Ли (Гамейро, 66).
Вильярреал: Асенхо - Эступиньян (Тригерос, 46), Альбиоль, Торрес, Фойт - Гомес, Капу (Коста, 72), Парехо, Чуквуэзе - Алькасер (Педраса, 46), Морено.
Предупреждения: Рачич, Солер, Гайя, Гомес - Фойт, Капу, Альбиоль.
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