Барселона не оставила шансов Осасуне и приблизилась к лидеру

Голами отметились Жорди Альба и 18-летний Илайш Мориба.

В 26-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила Осасуну (2:0).

По голу забили Жорди Альба и Илайш Мориба. Оба результативных паса сделал Лионель Месси.

Барселона, которая не проигрывает в чемпионате на протяжении 16 матчей, с 56 очками идет второй в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующего Атлетико, у которого есть две игры в запасе.

Осасуна — Барселона 0:2

Голы: Альба, 30, Мориба, 83.

Осасуна: Эррена — Видаль, Аридан, Гарсия, Санчес — Торрес (Энрик, 84), Торро (Ойер, 84), Монкайола, Барха (Хони, 62) — Каллери (Будимир, 71), Гарсия (Адриан, 71).

Барселона: Тер Штеген - Дест, Мингеса, Лангле, Умтити (Дембеле, 86), Альба (Фирпо, 87) — Бускетс (Мориба, 67), Де Йонг — Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Педри (Пуч, 88).

Предупреждены: Умтити, 27, Фирпо, 87.