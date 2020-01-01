Бензема вернулся в общую группу Реала
Француз может сыграть в ближайшем матче "сливочных".
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может вернуться на поле уже в ближайшем матче.
Как сообщает AS, 33-летний футболист восстановился после травмы и в пятницу, 5 марта, тренировался в общей группе Королевского клуба.
Ожидается, что он выйдет на поле в выездном поединке Ла Лиги против Атлетико, который состоится в воскресенье, 7 марта.
Напомним, Бензема пропустил последние три матча "сливочных" из-за повреждения. В последний раз он появлялся на поле 14 февраля в поединке против Валенсии.
В нынешнем сезоне француз отыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 12 голов.
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