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Бензема вернулся в общую группу Реала

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Француз может сыграть в ближайшем матче "сливочных".
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может вернуться на поле уже в ближайшем матче.

Как сообщает AS, 33-летний футболист восстановился после травмы и в пятницу, 5 марта, тренировался в общей группе Королевского клуба.

Ожидается, что он выйдет на поле в выездном поединке Ла Лиги против Атлетико, который состоится в воскресенье, 7 марта.

Напомним, Бензема пропустил последние три матча "сливочных" из-за повреждения. В последний раз он появлялся на поле 14 февраля в поединке против Валенсии.

В нынешнем сезоне француз отыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 12 голов.

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Теги: Карим Бензема, футбол, Реал
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