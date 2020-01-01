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Вильярреал в гостях уступил Валенсии

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Соперник Динамо пропустил два гола на последних минутах.
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал
Getty Images

Соперник киевского Динамо в Лиге Европы Вильярреал проиграл Валенсии в гостевом матче  26-го тура чемпионата Испании.

Матч получился достаточно грубым — арбитр Хавьер Эстрада показал в общей сложности семь желтых карточек и назначил два пенальти. С 11-метрового удара, который реализовал Жерард Морено в конце первого тайма, Вильярреал открыл счет.

Однако, удержать победу гости не смогли. За четыре минуты до конца основного времени Эстрада назначил еще один пенальти, на этот раз в ворота Вильярреала. Пробивать его пошел Карлос Солер и был точен. А в компенсированное время вышедший на замену Гонсалу Гедеш с подачи также начинавшего матч на скамейке запасных Кристиана Оливы забил победный гол.

Вильярреал после этого поражения опустился из зоны выхода в еврокубки на седьмое место. Валенсия с 30-ю очками делит 10-12ю позицию с Атлетиком и Сельтой.

Валенсия - Вильярреал - 2:1

Голы: Солер, 86 (пенальти), Гедеш, 90+1 - Морено, 40 (пенальти).

Валенсия: Силлессен - Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейя - Бланко (Гедеш, 66), Солер, Рачич (Олива, 80), Васс (Вальехо, 80) - Гомес, Ли (Гамейро, 66).

Вильярреал: Асенхо - Эступиньян (Тригерос, 46), Альбиоль, Торрес, Фойт - Гомес, Капу (Коста, 72), Парехо, Чуквуэзе - Алькасер (Педраса, 46), Морено.

Предупреждения: Рачич, Солер, Гайя, Гомес - Фойт, Капу, Альбиоль.

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Теги: Ла Лига, Валенсия, Вильярреал
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