Атлетик обыграл Леванте и вышел в финал Кубка Испании

Теперь баскам предстоит сыграть с каталонцами.

Атлетик победил Леванте и стал вторым финалистом Кубка Испании.

В рамках ответного поединка 1/2 финала Кубка Испании Леванте принимал на своем поле Атлетик и уступил со счетом 1:2.

Таким образом, Атлетик вышел в финал Кубка Испании, где встретится с Барселоной.

Первый матч в Бильбао завершился вничью (1:1). В ответном команды обменялись голами еще в первом тайме, после чего не забивали до овертайма.

В дополнительное время победу Атлетику принес Алекс Беренгер.

Леванте — Атлетик 1:2 (первый матч — 1:1)

Голы: Рохер, 17 — Рауль Гарсия, 30, Беренгер, 112

Леванте: Фернандес — Мирамон (Коке, 108), Везу, Робер (Барди, 46), Клерк — Мальса (Сон, 85), Рочина (Вукчевич, 85), Де Фрутос, Дуарте — Рохер(Дани Гомес, 90), Моралес (Леон, 90).

Атлетик: Симон — Йерай, Нуньес, Берчиче (Баленсиага, 108), Де Маркос (Капа, 105) - Рауль Гарсия (Вильялибре, 96), Весга (Дани Гарсия, 97), Муниаин (Морсильо, 111), Лопес (Венседор, 105), Беренгер — Вильямс.

Предупреждения: Дуарте, Рочина — Нуньес, Лопес, Де Маркос