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Барселона не оставила шансов Севильи в полуфинале Кубка Испании

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Каталонцы тремя голами обеспечили себе путевку в финал.
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья
Getty Images

В рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании на домашней арене Барселона переиграла Севилью (3:0).

Каталонцы вышли вперед уже на 12-й минуте. Автором забитого гола стал Усман Дембеле. На 72-й минуте Севилья могла сравнять счет, но Лукас Окампос не сумел реализовать пенальти.

В сумме двух поединков “сине-гранатовые“ пробились в финал турнира, где встретятся с победителем пары Леванте - Атлетик.

Барселона — Севилья 3:0 (первый матч 0:2)
Голы: Дембеле, 12, Пике, 90+4, Брайтвейт, 95.

На 73-й минуте Лукас Окампос (Севилья) не забил пенальти (вратарь).

Барселона: тер Штеген — Мингеса (Фирпо, 78), Пике, Ленгле — Дест (Гризманн, 62), Ф. де Йонг, Бускетс (Мориба, 78), Альба — Дембеле (Тринкан, 89), Месси, Педри (Брайтвейт, 89).

Севилья: Вацлик — Видаль (Навас, 54), Кунде, Карлос, Акунья (Рекик, 54) — Хордан (Эль Хаддади, 106), Фернандо, Торрес (Окампос, 61) — Сусо (А. Гомес. 79), Л. де Йонг (Ракитич, 54), Эн-Несири.

Предупреждения: Мингеса, Месси — Фернандо, Хордан, Кунде, Эн-Несири

На 90+2-й минуте был удален Режес Фернандо (Севилья) (второе предупреждение).

На 104-й минуте был удален Люк де Йонг (Севилья) (неспортивное поведение, не на поле).

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Теги: Барселона, Севилья, футбол
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