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Суарес рассказал о своих целях в Атлетико

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Уругваец хочет достичь больших побед в Атлетико.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес заявил, что хочет выиграть титул с командой.

"У нас много энтузиазма, мы хотим пройти далеко, добиться успеха. Никто не отберет у нас это намерение, мы живем им и конкуренцией. Через пару дней будет ясно, на что мы способны. У игроков всегда есть желания. Я перешел в Атлетико, команду, которая долго не выигрывала трофеи. Сделать это - одно из моих желаний.

Я всегда хотел быть конкурентоспособным, всегда хотел показывать результат и прогрессировать. Мне хотелось доказывать, что я могу преодолевать препятствия, которые встают у меня на пути. Я пришел в клуб, где, как считается, сложно много забивать, но, учитывая мастерство игроков, собранных в команде, это становится легкой задачей", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

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Теги: Луис Суарес, Атлетико, футбол, Примера
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