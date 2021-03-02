Суарес рассказал о своих целях в Атлетико

Уругваец хочет достичь больших побед в Атлетико.

Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес заявил, что хочет выиграть титул с командой.

"У нас много энтузиазма, мы хотим пройти далеко, добиться успеха. Никто не отберет у нас это намерение, мы живем им и конкуренцией. Через пару дней будет ясно, на что мы способны. У игроков всегда есть желания. Я перешел в Атлетико, команду, которая долго не выигрывала трофеи. Сделать это - одно из моих желаний.

Я всегда хотел быть конкурентоспособным, всегда хотел показывать результат и прогрессировать. Мне хотелось доказывать, что я могу преодолевать препятствия, которые встают у меня на пути. Я пришел в клуб, где, как считается, сложно много забивать, но, учитывая мастерство игроков, собранных в команде, это становится легкой задачей", - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.