Вильярреал дома проиграл Атлетико

Соперник Динамо в Лиге Европы пропустил два безответных гола.

Вильярреал уступил мадридскому Атлетико в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании.

Гости забили по одному голу в середине каждого из таймов. На 25-й минуте Альфонсо Педраса срезал мяч в собственные ворота, а за двадцать минут до конца матча вышедший на замену Жоао Феликш установил окончательный счет в этом матче.

После этой победы Вильярреал опустился из зоны выхода в еврокубки на седьмое место. А Атлетико продолжает лидировать в чемпионате Испании и опережает Барселону на пять очков.

Вильярреал - Атлетико - 0:2

Голы: Педраса, 25 (в свои ворота), Жоао Феликш, 69.

Вильярреал: Асенхо - Педраса (Эступиньян, 60), Альбиоль, Торрес, Фойт - Капуэ (Коста, 71), Тригерос (Баэна, 71), Парехо - Морено, Чуквуэзе, Гомес (Бакка, 60).

Атлетико: Облак - Фелипе, Савич, Эрмосо - Сауль, Льоренте, Коке, Лемар (Жоао Феликш, 46), Врсалько - Корреа (Торрейра, 83), Суарес (Кондогбиа, 76).

Предупреждения: Альбиоль - Фелипе, Сауль, Лемар.