Феррейра: Выходил в город и видел ситуацию, которая не казалась нормальной

Экс-игрок Шахтера рассказал о начале войны на Донбассе.

Бывший форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра поделился воспоминаниями о том, как начиналась война на Донбассе.

По словам аргентинца, он чувствовал, что происходит что-то плохое

«Я ничего не знал. Я понимал, что что-то происходит, но не понимал языка, не знал, о чем говорилось в новостях. В клубе нам тоже ничего не рассказывали. Но потом ты выходил в город и видел ситуацию, которая больше не казалась мне нормальной. Тренировались на окраине города, там всегда была украинская полиция, а потом вдруг вместо нее появились люди с закрытыми лицами и автоматами», - сказал Феррейра в интервью изданию AS.

Сейчас Факундо Феррейра играет в чемпионате Испании за клуб Сельта из Виго.