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Феррейра: Выходил в город и видел ситуацию, которая не казалась нормальной

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Экс-игрок Шахтера рассказал о начале войны на Донбассе.
Факундо Феррейра против Габриэла Паулисты
Факундо Феррейра против Габриэла Паулисты
Getty Images

Бывший форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра поделился воспоминаниями о том, как начиналась война на Донбассе.

По словам аргентинца, он чувствовал, что происходит что-то плохое

«Я ничего не знал. Я понимал, что что-то происходит, но не понимал языка, не знал, о чем говорилось в новостях. В клубе нам тоже ничего не рассказывали. Но потом ты выходил в город и видел ситуацию, которая больше не казалась мне нормальной. Тренировались на окраине города, там всегда была украинская полиция, а потом вдруг вместо нее появились люди с закрытыми лицами и автоматами», - сказал Феррейра в интервью изданию AS.

Сейчас Факундо Феррейра играет в чемпионате Испании за клуб Сельта из Виго.

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Теги: Шахтер, Сельта, Факундо Феррейра, война на Донбассе
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