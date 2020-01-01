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Барселона - Эльче 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Подопечные Кумана поднялись на третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

Барселона - Эльче 3:0
Барселона - Эльче 3:0
Getty Images

Барселона одержала победу над Эльче (3:0) в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании.

В первом тайме команды голов не забивали, хотя у каталонцев было несколько неплохих возможностей открыть счет.

Во втором тайме дублем отметился Месси. Еще один гол забил Альба. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Эльче:

Барселона - Эльче - 3:0

Голы: Месси, 48, Месси, 68, Альба, 73.

Барселона: Тер Штеген - Альба (Дест, 77), Пике (Ленгле, 77), Умтити, Мингеса - Пьянич (Дембеле, 46), Де Йонг, Педри - Месси, Тринкау (Бускетс, 67), Брэйтуэйт (Гризманн, 76).

Эльче: Бадия - Хосема, Верду, Барраган - Мохика, Гути, Мфулу (Санчес, 81), Милья (Нино, 72), Ригони (Моренте, 60), Сифуэнтес (Чавес, 60) - Бойе (Каррильо, 72).

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