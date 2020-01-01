Барселона уверенно обыграла Эльче

Месси сделал дубль, Брэйтуэйт отдал две результативные передачи.

Барселона одержала крупную победу над Эльче в отложинном домашнем матче первого тура чемпионата Испании.

После достаточно спокойного первого тайма Лионель Месси открыл счет в начале второй половины игры. Аргентинец подхватил мяч, обыгрался с Мартином Брэйтуэйтом и точно пробил с близкого расстояния.

Через две минуты Эльче мог сравнивать, но Хоан Мохика не попал по мячу. А в середине второго тайма Барселона забила еще два гола. Сначала Месси, получив мяч от Френки де Йонга, оформил дубль. Через пять минут Брэйтуэйт голосой скинул мяч в ценетр вратарской площадки под удар не замеченному соперниками Хорди Альбе.

Еще через шесть минут дубль мог оформить Антуан Гризманн, который не реалищовал два опасных момента за две минуты, и матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу Барселоны.

Каталонский клуб после этой победе вышел на третье место и отстает от лидирующего Атлетико на пять очков. Эльче продолжает бороться за выживание и делит 17-19-ю позицию с Эйбаром и Вальядолидом.

Барселона - Эльче - 3:0

Голы: Месси, 48, Месси, 68, Альба, 73.

Барселона: Тер Штеген - Альба (Дест, 77), Пике (Ленгле, 77), Умтити, Мингеса - Пьянич (Дембеле, 46), Де Йонг, Педри - Месси, Тринкау (Бускетс, 67), Брэйтуэйт (Гризманн, 76).

Эльче: Бадия - Хосема, Верду, Барраган - Мохика, Гути, Мфулу (Санчес, 81), Милья (Нино, 72), Ригони (Моренте, 60), Сифуэнтес (Чавес, 60) - Бойе (Каррильо, 72).