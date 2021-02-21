Гранада и Эйбар заинтересованы в аренде Лунина

Украинец может покинуть Реал Мадрид.

Украинский вратарь Реал Мадрида летом может покинуть столичный клуб, который намерен подписать Дани Карденаса из Леванте, сообщает газета La Razon.

По информации источника, и Гранада, и Эйбар летом останутся без своих основных вратарей, которые подписали предварительные соглашения с другими испанскими командами. Оба клуба заинтересованы в том, чтобы взять Лунина в аренду.

В нынешнем сезоне украинский вратарь — дублер основного голкипера Реала Тибо Куртуа. Однако, в чемпионате Испании Лунин до сих пор не сыграл ни одной минуты. Единственный раз он вышел в свитере столичного клуба в матче Кубка Испании против Алькояно.