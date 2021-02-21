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Гранада и Эйбар заинтересованы в аренде Лунина

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Украинец может покинуть Реал Мадрид.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Украинский вратарь Реал Мадрида летом может покинуть столичный клуб, который намерен подписать Дани Карденаса из Леванте, сообщает газета La Razon.

По информации источника, и Гранада, и Эйбар летом останутся без своих основных вратарей, которые подписали предварительные соглашения с другими испанскими командами. Оба клуба заинтересованы в том, чтобы взять Лунина в аренду.

В нынешнем сезоне украинский вратарь — дублер основного голкипера Реала Тибо Куртуа. Однако, в чемпионате Испании Лунин до сих пор не сыграл ни одной минуты. Единственный раз он вышел в свитере столичного клуба в матче Кубка Испании против Алькояно.

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Теги: Реал Мадрид, Эйбар, Гранада, Андрей Лунин
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