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Реал Мадрид интересуется вратарем Леванте Карденасом

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Будущее Андрея Лунина под вопросом .
Дани Карденас
Дани Карденас
Twitter/LevanteUD

Реал Мадрид проявляет интерес к подписанию вратаря Леванте Дани Карденаса, сообщает Fichajes.net.

По информации источника, в Мадриде ищут многообещающего вратаря, который мог бы гарантировать им безопасность. Карденас отлично дебютировал в Ла Лиге в конце 2020 года в матче Леванте против Вальядолида и отыграл без пропущеных голов победный матч против мадридского Атлетико 20 февраля.

Таким образом, под вопросом оказывается будущее украинского вратаря Андрея Лунина, который сейчас является дублером основного вратаря Реала Тибо Куртуа, однако не сыграл в чемпионате Испании в составе мадридского клуба ни одной минуты.

Напоминаем, что Реал таже интересуется защитником португальской Браги Давидом Кармой.

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Теги: Реал Мадрид, Леванте, вратарь
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