Президент Реала преодолел COVID-19

Функционер заразился в начале февраля.

Президент Реала Флорентино Перес вылечился от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба королевского клуба.

Отмечается, что за последние 48 часов два теста на COVID-19 показали отрицательный результат.

Несмотря на это, Перес все же не отправится в Италию на матч команды против Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но перед поездкой команды посетит игроков, чтобы пожелать им удачи.

Функционер подхватил заболевание в начале этого месяца. В этот же период коронавирусом заразился и главный тренер Реала Зинедин Зидан.