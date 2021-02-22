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Президент Реала преодолел COVID-19

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Функционер заразился в начале февраля.
Флорентино Перес
Флорентино Перес
Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес вылечился от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба королевского клуба.

Отмечается, что за последние 48 часов два теста на COVID-19 показали отрицательный результат.

Несмотря на это, Перес все же не отправится в Италию на матч команды против Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, но перед поездкой команды посетит игроков, чтобы пожелать им удачи.

Функционер подхватил заболевание в начале этого месяца. В этот же период коронавирусом заразился и главный тренер Реала Зинедин Зидан.

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Теги: Реал Мадрид, COVID-19, Флорентино Перес
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