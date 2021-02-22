Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Реала мог лишиться ноги

Комментариев: 0
Ферлан Менди поделился историей из детства.
Ферлан Менди
Ферлан Менди
Getty Images

У защитника мадридского Реала Ферлана Менди были серьезные проблемы со здоровьем, которые могли лишить его возможности играть в футбол.

Об этом футболист рассказал в интервью УЕФА, передает AS.

“Я пережил трудное время, но у меня все получилась. Я семь лет провел в ПСЖ, начиная с команды U-11, но затем получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра и инфекция. Я перенес операцию и долго лечился в больнице.

Два или три месяца я провел в гипсовой повязке. А после операции врач сказал, что я больше не буду играть футбол. Он даже сказал, что, возможно, ногу придется ампутировать. Долгое время я провел в инвалидном кресле, потом на костылях, и мне пришлось заново учиться ходить.

Я думал, что сразу смогу ходить, но когда попытался подняться с инвалидного кресла, то упал. В моих ногах не было энергии, ведь я долгое время не ходил. Но даже тогда я считал, что футбол для меня не закончился, и что я вернусь в игру.

Большинство людей считали, что это невозможно, но я снова научился ходить и около полутора лет играл с болью в бедре. Два года подряд меня называли лучшим левым защитником. Так что, честно говоря, я хорошо справился“, - поведал он.

Как известно, Менди присоединился к Реалу из Лиона летом 2019 года. Трансфер обошелся “сливочным“ в 48 миллионов евро.

В текущем сезоне он отыграл за Реал 20 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол. Также он сыграл в 6 поединках Лиги чемпионов, но результативными действиями не отметился.

Поделись:
Теги: Реал, Ферлан Менди
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь