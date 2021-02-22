Защитник Реала мог лишиться ноги

Ферлан Менди поделился историей из детства.

У защитника мадридского Реала Ферлана Менди были серьезные проблемы со здоровьем, которые могли лишить его возможности играть в футбол.

Об этом футболист рассказал в интервью УЕФА, передает AS.

“Я пережил трудное время, но у меня все получилась. Я семь лет провел в ПСЖ, начиная с команды U-11, но затем получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра и инфекция. Я перенес операцию и долго лечился в больнице.

Два или три месяца я провел в гипсовой повязке. А после операции врач сказал, что я больше не буду играть футбол. Он даже сказал, что, возможно, ногу придется ампутировать. Долгое время я провел в инвалидном кресле, потом на костылях, и мне пришлось заново учиться ходить.

Я думал, что сразу смогу ходить, но когда попытался подняться с инвалидного кресла, то упал. В моих ногах не было энергии, ведь я долгое время не ходил. Но даже тогда я считал, что футбол для меня не закончился, и что я вернусь в игру.

Большинство людей считали, что это невозможно, но я снова научился ходить и около полутора лет играл с болью в бедре. Два года подряд меня называли лучшим левым защитником. Так что, честно говоря, я хорошо справился“, - поведал он.

Как известно, Менди присоединился к Реалу из Лиона летом 2019 года. Трансфер обошелся “сливочным“ в 48 миллионов евро.

В текущем сезоне он отыграл за Реал 20 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол. Также он сыграл в 6 поединках Лиги чемпионов, но результативными действиями не отметился.